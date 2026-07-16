Ecuador impulsa café y cacao sostenibles para mercados libres de deforestación en la UE

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Quito, 16 jul (EFE).- Ecuador fortalece la producción sostenible de café y cacao para responder a los mercados internacionales libres de deforestación, como los de la Unión Europea (UE), se informó este jueves durante un espacio de intercambio de experiencias.

En la cita se evidenció cómo la política Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) fortalece las cadenas de valor del café y cacao mediante la articulación entre el Estado, organizaciones productoras, cooperación internacional, academia y el sector privado.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) reunió a representantes de esos sectores para compartir los avances alcanzados en la implementación de modelos de producción sostenible y libre de deforestación, en el marco de REDD+ y los nuevos requerimientos del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR).

El encuentro permitió evidenciar cómo el país ha construido, durante más de seis años, una agenda integral que articula la conservación de los bosques con el desarrollo productivo rural, consolidando capacidades técnicas, herramientas de trazabilidad y mecanismos de gobernanza que hoy lo posicionan como un referente regional en la producción sostenible.

Para el MAG, la experiencia de Ecuador «demuestra que la conservación de los bosques y el desarrollo económico no son objetivos contrapuestos».

Uno de los principales mensajes del encuentro fue que el EUDR no debe entenderse únicamente como un nuevo requisito comercial, sino como una oportunidad para consolidar los esfuerzos que el país desarrolla para fortalecer la producción sostenible, incrementar el valor agregado de sus productos y facilitar el acceso de los pequeños productores a mercados internacionales.

El intercambio también permitió conocer experiencias concretas desarrolladas junto a organizaciones productoras de café y cacao, donde la implementación de herramientas de georreferenciación, trazabilidad y debida diligencia ha fortalecido la capacidad de las organizaciones para responder a estándares internacionales y generar mayor confianza en los mercados.

Entre ellas figuran la desarrollada por la firma ecuatoriana MJTEC, que desarrolló el Sistema SAC, una plataforma tecnológica que ayuda a las organizaciones de productores a registrar, organizar y verificar la información para demostrar el origen de su producción.

La empresa trabaja con la APROCANE Asociación de Productores de Cacao de la Zona Norte de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), para prepararla y facilitar el cumplimiento de la normativa europea, dijo a EFE su gerente Ramiro Jaramillo, quien ya aplicó el sistema en proyectos relacionados con el café ecuatoriano.

«Gracias a la información generada por la plataforma, fue posible demostrar que el café exportado provenía de fincas que no habían causado deforestación. Esto permitió que Ecuador lograra exportar las primeras 172 toneladas de café libre de deforestación y presentar oficialmente el primer café ecuatoriano con estas garantías, abriendo nuevas oportunidades en los mercados internacionales», explicó.

El Sistema SAC -dijo- permite registrar información de cada productor, la ubicación exacta de su finca mediante un mapa, las entregas que hace a su asociación y demás información relacionada con los cultivos.

Con esto, el sistema compara automáticamente las áreas de cultivo con mapas internacionales que muestran dónde ha existido deforestación.

Además, la plataforma funciona como un archivo digital donde se guarda toda la documentación importante de cada productor, y ayuda a identificar posibles problemas que podrían impedir el cumplimiento de la normativa, permitiendo adoptar medidas preventivas.

Igualmente está la experiencia impulsada junto a la Plataforma Suiza de Cacao (Swissco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), MAG y APROCANE, que permite implementar herramientas de trazabilidad y verificación de condición libre de deforestación

Para la representante del PNUD, Claire Medina, la sostenibilidad no es solo un compromiso ambiental, sino que apoya la productividad, inclusión y competitividad de Ecuador. EFE

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