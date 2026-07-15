Ecuador impulsa la conservación de bosques con incentivos por 1,5 millones de dólares

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Quito, 15 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador lanzó este miércoles el Proyecto Conservación de Bosques 2026-2029 y entregó 1,5 millones de dólares en incentivos a indígenas, afrodescendientes, asociaciones campesinas y otros, como parte de una estrategia para fortalecer la protección de ecosistemas nativos, informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

La cartera de Estado señaló que los incentivos económicos se destinarán a promover la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el desarrollo de actividades productivas sostenibles o bioemprendimientos que contribuyan al desarrollo local y al bienestar de las familias.

La iniciativa beneficiará a 183.156 personas de comunidades vinculadas al manejo sostenible de estos territorios, según indicó el ministerio en un comunicado.

Además, afirmó que el Proyecto Conservación de Bosques ya ha contribuido a preservar más de 1,8 millones de hectáreas de ecosistemas nativos mediante aproximadamente 2.500 convenios de conservación suscritos en 23 de las 24 provincias del país.

La subsecretaria de Patrimonio Natural, Andrea Naranjo, afirmó que el proyecto ya ha reflejado «resultados concretos en materia de conservación» y destacó que el trabajo conjunto con las comunidades permite proteger el ambiente y generar bienestar para las familias. EFE

af/cbs/gpv