Ecuador inaugura su primer campamento de fútbol juvenil mixto del club español Villarreal

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Andrea Farnós

Quito, 20 jul (EFE).- Ecuador inauguró este lunes el primer campamento juvenil mixto del club español Villarreal CF, una iniciativa que ofrecerá dos semanas de entrenamiento a niños y jóvenes y seleccionará a un niño y una niña para viajar a España y entrenarse en las instalaciones del equipo de la primera división española.

El campamento, según explicó a EFE Carlos Gracia, director general del Villarreal CF Camp Ecuador 2026 y de Global Sport Talent, empresa asociada al club español para desarrollar el proyecto, está destinado a «seleccionar talentos» y durará hasta el 7 de agosto en Quito, capital del país andino.

Los dos jugadores seleccionados viajarán durante ocho días a España, donde se alojarán y entrenarán con la categoría del Villarreal que les corresponda, junto a otros jóvenes elegidos en campamentos similares celebrados en países como Argentina, Estados Unidos, Japón o Turquía.

Gracia detalló que su desempeño será evaluado por los técnicos del club y que, si cumplen con las expectativas, podrían incorporarse a la cantera del equipo español. «El Villarreal ha confiado en el fútbol ecuatoriano», afirmó.

Además, el director destacó que «más del 25 % de los participantes ha recibido becas completas o parciales». Los más de 130 inscritos provienen de diversas provincias ecuatorianas, entre ellas las costeras Guayas y Esmeraldas, y también hay jóvenes de nacionalidad colombiana y venezolana residentes en Ecuador.

«Queremos que sea un proyecto de impacto social y que el acceso no dependa únicamente de la capacidad económica de las familias», detalló.

Más de 40 % de participantes son mujeres

Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es la participación femenina. La futbolista ecuatoriana Gigi Moreira, jugadora del Villarreal y capitana de la selección nacional de Ecuador, señaló que la inclusión de las niñas fue una de las condiciones que planteó para convertirse en embajadora e imagen de este evento deportivo.

«Quería formar parte del proyecto, pero para mí era importante que también se incluyera a las niñas. Todos compartimos la idea de que hay que apoyar el talento ecuatoriano y ofrecerles oportunidades», añadió Moreira a EFE.

«Estamos muy conectados con ese objetivo y estoy muy contenta con lo que se está desarrollando», continuó la jugadora profesional.

Darle la oportunidad a las chicas ha derivado en que más del 40 % de las personas inscritas sean niñas y jóvenes apasionadas de este deporte.

Para la profesional, la intención es que los participantes «vivan una experiencia diferente» y que «tanto el niño como la niña que resulten seleccionados» puedan conocer «lo que significa formar parte de un club como el Villarreal, que compite al máximo nivel, y que, al volver, entiendan «otras formas de entender el fútbol y vivir este deporte».

Los entrenamientos del campamento se celebrarán de lunes a viernes por la mañana. Del 3 al 7 de agosto, los técnicos del Villarreal Carlos Mosoles y Mathias Frécon realizarán la evaluación final junto al cuerpo técnico ecuatoriano. EFE

af/laa

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