Ecuador inaugura un centro de inteligencia marítima y portuaria contra el narcotráfico

2 minutos

Quito, 19 ene (EFE).- Ecuador inauguró este lunes un centro de inteligencia orientado a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con especial atención en el ámbito marítimo y portuario, que está ubicado en la ciudad costera de Guayaquil, considerada como un paso importante para el tráfico de la droga que se dirige mayormente a Europa y Estados Unidos.

Con este centro, que se enmarcó en el proyecto EUFORT-EC de la Unión Europea (UE), el Gobierno de Daniel Noboa aseguró que busca «anticiparse» a la actividad delictiva, ya que en él se recopilará, analizará y transformará información en «inteligencia estratégica-operacional» sobre estas zonas, «donde el crimen organizado busca infiltrar rutas, cargas y operaciones logísticas», señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

«El análisis de información operacional permitirá identificar patrones, riesgos y amenazas en tiempo real, fortaleciendo la toma de decisiones y la ejecución de acciones más efectivas contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos», añadió la cartera de Estado.

El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg; el de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos; la embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Jekaterina Doródnova; y los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Durante la ceremonia, la Armada y la Policía suscribieron memorandos de entendimiento con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), un centro europeo de referencia en la lucha antidrogas, con el objetivo de «formalizar el intercambio de información y fortalecer la cooperación operativa internacional», de acuerdo con el comunicado.

Personal especializado de estas dos fuerzas de seguridad nacional trabajará de manera coordinada en este centro, con el objetivo de reforzar las operaciones especialmente en el Golfo de Guayaquil, una zona que es utilizada por los buques mercantes que salen desde los puertos de la ciudad y que es frecuentada por bandas criminales que buscan introducir cada vez más droga en los cargamentos.

En 2025, Ecuador decomisó 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. EFE

