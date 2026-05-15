Ecuador incauta 1.313 paquetes de marihuana en una provincia fronteriza con Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- El Ejército ecuatoriano incautó 1.313 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de una tonelada, que estaban escondidos en un vehículo que circulaba por el municipio de Tulcán, capital de la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Los militares detuvieron la marcha de un vehículo tipo furgón color blanco que circulaba por el sector de la Y de Frailejón, en Tulcán, y en su interior hallaron varios bultos encaletados en los que estaban los 1.313 bloques.

«Durante la intervención, varios vehículos presuntamente utilizados como custodia intentaron obstaculizar la maniobra militar para facilitar la huida del conductor; sin embargo, el contingente militar logró retener el automotor con la sustancia ilícita», señaló Defensa en un comunicado.

De acuerdo a la cartera de Estado, esta incautación dejó una afectación económica de aproximadamente 6,5 millones de dólares para el grupo criminal al que le pertenecía esta droga.

Esta incautación se realiza en medio de la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Colombia a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de droga, especialmente cocaína, que entran desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial ha escalado hasta imponerse aranceles de hasta el 100 % que Ecuador ha anunciado que bajará al 75 % desde el 1 de junio, a lo que se han sumado acusaciones cruzadas entre Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos asuntos que han llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores. EFE

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