Ecuador incauta 10,3 toneladas de droga en altamar con apoyo de Estados Unidos

Guayaquil (Ecuador), 24 ago (EFE).- La Armada y la Policía de Ecuador, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, incautaron 10,3 toneladas de droga y detuvieron a 18 personas durante varias operaciones realizadas en los últimos veinte días en altamar, según informaron este domingo las fuerzas de seguridad del país andino.

La droga y los detenidos, todos de nacionalidad ecuatoriana, llegaron este domingo al puerto de la ciudad costera de Manta, ubicada en la provincia de Manabí, a bordo de la embarcación USCGC Seneca, de la Guardia Costera estadounidense, y fueron entregados a la Policía para el respectivo procesamiento.

La incautación y detención se realizó en siete operaciones llevadas a cabo entre el 2 y el 22 de agosto, de acuerdo a información de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio del Interior, por su parte, aseguró que en esas operaciones se destruyeron seis embarcaciones que eran utilizadas para transportar los bultos con los bloques de droga.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, indicó que la droga incautada está valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional.

Además de los bloques de droga, a los detenidos se les incautó dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales.

En el primer semestre del año, en Ecuador se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales, y a mediados de julio llegaron también a Manta 14 toneladas de droga que fueron decomisadas frente a las costas ecuatorianas en cinco operaciones coordinadas con EE.UU.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

