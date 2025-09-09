The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador incauta 103 bienes del grupo Comandos de la Frontera, disidente de las FARC

Quito, 9 sep (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este martes de la incautación, en nueve de las 24 provincias del país andino, de 103 bienes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las incautaciones tuvieron lugar tras 68 allanamientos en nueve provincias, concretando «el golpe a las estructuras criminales más grande de Ecuador, que movía alrededor de 313 millones de dólares», indicó en sus redes sociales.

La operación la ejecutaron 600 policías y 94 servidores de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la lucha contra las bandas del crimen organizados que adelanta el Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien las catalogó como «terroristas» tras declarar, en enero de 2024, al país en ‘conflicto armado interno’. EFE

