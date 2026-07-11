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Ecuador incauta 119 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que iba hacia Alemania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- La Policía de Ecuador incautó este viernes 119,76 kilos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor que movilizaba fruta de exportación y que iba a salir hacia Alemania desde el puerto de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Los agentes antinarcóticos seleccionaron el contenedor para la inspección y, con la ayuda de perros entrenados, localizaron 120 bloques rectangulares ocultos en la estructura del piso del depósito, los cuales dieron positivo para cocaína en la prueba de identificación preliminar.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que, como resultado del operativo, se detuvo a un hombre, identificado como Ángel Geovanny Jacinto Calderón, y que la droga está valorada en aproximadamente 5,59 millones de dólares en el mercado europeo.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país andino se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

cbs/jrg

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