Ecuador incauta 2,2 toneladas de droga en altamar y detiene a seis personas

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Guayaquil (Ecuador), 13 jul (EFE).- La Armada de Ecuador incautó aproximadamente 2,2 toneladas de droga frente a las costas de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y detuvo a seis personas, en una operación que, según el Gobierno, es un «golpe directo» a los grupos dedicados al narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

«Este es probablemente el golpe más grande al narcotráfico en altamar en lo que va del año. Es una afectación a las economías ilícitas de los grupos narcoterroristas de alrededor de unos 80 millones de dólares», dijo este lunes el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante la llegada de la droga y los detenidos a Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Los militares interceptaron dos embarcaciones en altamar en las que estaban estas seis personas, todas ecuatorianas, y en su interior encontraron 73 bidones en los que se suele almacenar combustible, pero que en realidad tenían los paquetes con la droga, presumiblemente cocaína.

«Esta afectación económica no es cualquier cosa, este es dinero que regresa a Ecuador y genera violencia», añadió el ministro, quien explicó que los grupos criminales lo utilizan para comprar armas, pagar sicarios (asesinos por encargo) y «comprar conciencias».

Loffredo afirmó que la operación también se realizó con la cooperación de «países aliados», que no mencionó, y que la afectación sería para el grupo criminal Los Lobos, el más grande del país andino y denominado como «terrorista» por Estados Unidos y Argentina.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país andino se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

cbs/seo