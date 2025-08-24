The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador incauta 4,9 toneladas de precursores químicos utilizados en producción de drogas

Guayaquil (Ecuador), 24 ago (EFE).- Agentes de la Unidad Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía de Ecuador incautaron 4,9 toneladas de precursores químicos que se utilizan en el procesamiento de drogas, informó este domingo el Ministerio del Interior del país andino.

La incautación se produjo durante un operativo en el que los oficiales detuvieron y revisaron un vehículo tipo camión que circulaba por el municipio de Tulcán, ubicado en la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia.

El vehículo transportaba 98 sacos de lona que en su interior tenían «4.900 kilogramos de carbonatos y bicarbonatos, insumos utilizados para el procesamiento de drogas ilícitas», detalló la cartera de Estado.

Tras el hallazgo, los agentes detuvieron al conductor del automotor, identificado como Hugo Olmedo C. V., quien enfrentará cargos por un presunto tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Los precursores químicos -de doble uso- se destinan a la producción de alcaloides que intervienen en la transformación final de la hoja de coca a la cocaína.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de drogas que se dirigen mayormente a Europa y Norteamérica.

Además, está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

En el primer semestre de 2025 se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales. EFE

cbs/eav

