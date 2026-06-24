Ecuador incorporó 35.004 barriles de producción de crudo en el primer semestre de 2026

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Quito, 24 jun (EFE).- Ecuador incorporó de manera progresiva 35.004 barriles de producción de crudo a nivel nacional durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2026, informó este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía.

El resultado se alcanzó mediante la ejecución de 116 intervenciones operativas estratégicas en los campos petroleros del país, entre las que destacan 39 actividades de perforación, 57 trabajos de reacondicionamiento de pozos y 20 proyectos de recuperación secundaria.

La incorporación gradual de producción derivada de estas acciones permitió contrarrestar la declinación natural de los yacimientos, sostener la capacidad productiva de los campos y fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, señaló en un comunicado.

Los mayores aportes a la producción incorporada durante el semestre provinieron de los activos Sacha, con 10.510 barriles; Auca (5.486), Lago Agrio (4.852), Oso-Yuralpa (3.897), Edén Yuturi-ITT (2.567) y Palo Azul, con 2.125 barriles, detalló.

Adicionalmente, los campos Shushufindi, Cuyabeno, Indillana, Libertador y B16-67 aportaron en conjunto 5.567 barriles de producción incremental.

«Los resultados obtenidos reflejan el impacto de una planificación técnica eficiente y de la ejecución sostenida de campañas de perforación, reacondicionamiento y recuperación secundaria», reza el escrito.

Estas actividades permitieron también incorporar nueva producción y optimizar el aprovechamiento de la infraestructura existente.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y el ingreso por sus ventas es uno de los puntales para financiar el presupuesto general del Estado. EFE

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