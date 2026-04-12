Ecuador incorporará un megabuque de guerra para las operaciones de seguridad marítima

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Quito, 11 abr (EFE).- Ecuador incorporará para las operaciones de seguridad marítima un megabuque de guerra, el primero multipropósito del país, que está en ruta a la nación andina tras haber partido desde Corea del Sur y hecho escala en Estados Unidos, informó este sábado el Ministerio de Defensa Nacional.

El megabuque se encuentra actualmente en San Diego, Estados Unidos, uno de sus últimos puntos estratégicos antes de arribar a territorio ecuatoriano.

Tras su salida desde San Diego, se incorporará a las Fuerzas Armadas del país andino para reforzar de forma inmediata la capacidad de respuesta de la Armada de Ecuador frente a amenazas en el mar, actividades ilícitas y emergencias nacionales.

El llamado BAE Jambelí ha sido diseñado para cumplir múltiples misiones estratégicas, informó el Ministerio en un comunicado.

Tendrá capacidad para ejecutar vigilancia y control marítimo, apoyar operaciones contra estructuras criminales y rutas ilícitas, transportar personal, carga y equipos estratégicos y participar en misiones de ayuda humanitaria.

Además en tareas de búsqueda y rescate, servirá para operar con helicópteros medianos y brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones prolongadas en el mar. Su autonomía, alcance y versatilidad representan «un verdadero salto operativo para el país», indicó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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