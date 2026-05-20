Ecuador incrementa su producción diaria de gas con la repotenciación de un campo offshore

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Guayaquil (Ecuador), 19 may (EFE).- Trabajos de repotenciación en un pozo del campo Amistad, el mayor yacimiento de gas de Ecuador, ubicado ‘offshore’ (fuera de la costa) en el Golfo de Guayaquil, permitieron sumar tres millones de pies cúbicos de gas natural a la producción diaria, la cual se ubica ahora en los 27,6 millones, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Estos trabajos forman parte de un plan integral que tiene la petrolera estatal Petroecuador para reactivar pozos que se encontraban cerrados o sin producción en el campo, ubicado muy cerca al límite marítimo con Perú, y que contemplan la utilización de una estructura especializada en la intervención costa afuera conocida como ‘jack up’.

En abril pasado, Petroecuador culminó la primera campaña de reacondicionamientos que permitió que la producción diaria de gas natural pase de 17,3 millones de pies cúbicos a 24,6 millones, según cifras de la cartera de Energía.

Aunque la petrolera estatal había informado en ese entonces que el incremento había sido de hasta veintiséis millones de pies cúbicos diarios.

Luego de los trabajos realizados en la primera campaña y en este nuevo pozo, denominado como Amistad 7, el aumento neto consolidado es de 10,3 millones de pies cúbicos, agregó el ministerio.

La segunda campaña se encuentra en desarrollo y tras los trabajos en el pozo 7 está previsto que se intervengan los Amistad 8, 14 y 9.

La producción total de gas natural que sale del campo Amistad se destina al sector industrial y a la central de generación térmica Termogas Machala, para la generación eléctrica.

El campo cuenta con reservas certificadas por 146 billones de pies cúbicos de gas natural y recursos prospectivos de 241 billones de pies cúbicos. EFE

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