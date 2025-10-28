Ecuador inicia el traslado de paquetes electorales para el referéndum del 16 de noviembre

Quito, 28 oct (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador concretó este martes el primer traslado de 471.152 papeletas electorales, correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior, desde el Instituto Geográfico Militar (IGM) hacia la empresa Integradora Montgar, para llevarlas al extranjero.

La movilización se realizó con el resguardo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros.

Según el cronograma establecido, las papeletas electorales que se utilizarán en territorio nacional serán llevadas para la integración del paquete electoral a partir del 29 de octubre.

Por iniciativa del presidente, Daniel Noboa, el próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre la eventual instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, en reemplazo de la elaborada en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución.

Otra pregunta versa sobre si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución.

De igual manera se preguntará si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija según los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. EFE

