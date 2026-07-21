Ecuador iniciará operaciones contra el narco con nuevo Gobierno colombiano, dice ministro

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Guayaquil (Ecuador), 21 jul (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este martes que junto al nuevo Gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, empezarán a realizar operaciones militares contra el crimen organizado y el narcotráfico.

«El presidente Daniel Noboa ha tenido conversaciones, parte del equipo también. Esto es un tema que debe comenzarse desde el día número uno. Esa es la voluntad que entiendo que el Gobierno electo colombiano tiene. Acá estamos listos, las fuerzas están listas», indicó Reimberg a la salida de un evento realizado en Quito.

El titular de Interior dijo que durante los últimos cuatro años en Colombia se dejaron las «puertas abiertas» al «narcotráfico, al terrorismo y a proveer el armamento a los grupos disidentes», pero que no pueden permitir que «todo lo que sucedió continúe».

«Hay que entrar con fuerza, con determinación, y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno», reiteró sin dar más detalles de las operaciones.

A lo largo de la frontera entre ambos países operan grupos criminales aliados a disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por Noboa para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con De la Espriella, antes de que ganara los comicios.

En ese entonces, el presidente ecuatoriano aseguró que De la Espriella le había confirmado «su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo». EFE

cbs/jrh