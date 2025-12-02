Ecuador insta a frenar extracción ilegal de musgo y helechos para pesebres navideños

2 minutos

Quito, 2 dic (EFE).- El Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía presentó este martes la campaña ‘No arranques la piel de los árboles’ para instar a la población a evitar la extracción, recolección, tenencia y comercialización ilegal de musgo, bromelias, líquenes y helechos, utilizados tradicionalmente en pesebres navideños.

La campaña, en la que participa la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, contempla operativos simultáneos en carreteras, plazas, mercados, ferias y sitios identificados como puntos de extracción, así como acciones de sensibilización en instituciones educativas y espacios comunitarios.

El musgo, bromelias y líquenes, según explicó el Ministerio, cumplen un rol crucial en los ecosistemas como la regulación del recurso hídrico, extracción del agua de neblina, protección de los suelos de la erosión y refugio para múltiples especies de fauna.

«Su extracción masiva afecta directamente la salud de los bosques y el equilibrio ecológico», explicó.

Durante la temporada de diciembre, equipos integrados por funcionarios del Ministerio y agentes de la UPMA ejecutarán controles y procesos de retención de flora silvestre extraída ilegalmente.

Entre 2021 y 2024, se retuvieron 1.055,44 kilogramos de flora silvestre destinada a comercialización ilegal, entre los que se incluía la bromelia y musgos nativos.

La normativa ecuatoriana contempla sanciones estrictas para estas actividades. El Código Integral Penal establece penas de uno a tres años de prisión, mientras que el Código Orgánico del Ambiente fija multas entre 2.300 y 92.000 dólares. EFE

