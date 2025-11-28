Ecuador intensifica controles en aeropuertos ante los casos de peste porcina en España

Guayaquil (Ecuador), 28 nov (EFE).- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) de Ecuador informó este viernes que se intensificarán «inmediatamente» los controles en aeropuertos y demás puntos de ingreso al país andino tras la aparición de dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en España.

La medida se toma para «proteger la sanidad animal y resguardar la producción porcina nacional», señaló Agrocalidad en un comunicado.

Las acciones que se tomarán serán el incremento de inspecciones a pasajeros, equipajes y cargas provenientes de Europa y de otros países con riesgo sanitario y también se decomisará y destruirá inmediatamente cualquier producto de origen porcino o material biológico prohibido, conforme a la normativa nacional e internacional vigente.

Además, se llevará un registro documentado de cada procedimiento de destrucción, «para garantizar transparencia, trazabilidad y sustento técnico ante las partes involucradas», indicó Agrocalidad.

«Los controles, inspecciones y procesos de decomisos en aeropuertos son una acción estándar en la región, especialmente ante alertas sanitarias de alto impacto», precisó la institución.

Agrocalidad explicó que la PPA es una enfermedad de alto impacto para la industria porcina, y que aunque no representa un riesgo para la salud humana, sí «constituye una amenaza grave para la economía agropecuaria por su alta capacidad de dispersión y su impacto en la producción».

Este viernes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó los dos primeros casos de peste porcina, que fueron detectados en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona).

Tras el hallazgo, el país bloqueó unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, entre ellos Ecuador. EFE

cbs/eav