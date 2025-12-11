Ecuador invertirá 7,8 millones de dólares en obras de agua potable y alcantarillado

Quito, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Ecuador, a través de la petrolera estatal Petroecuador, confirmó este jueves una inversión superior a 7,8 millones de dólares en proyectos de regeneración urbana y en obras de agua potable y alcantarillado en las provincias andinas de Loja y Cañar y en la costera Esmeraldas.

El Ejecutivo prevé que las intervenciones mejoren la calidad de vida de unas 40.000 personas.

Las obras, financiadas por Petroecuador, se ejecutarán mediante la suscripción de dos convenios y la colocación simbólica de la primera piedra con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Catamayo (Loja), Biblián (Cañar) y Quinindé (Esmeraldas).

La gerente general subrogante de Petroecuador, Daniela Conde, explicó que la empresa pública busca fortalecer su cadena de valor hidrocarburífera y, al mismo tiempo, sus programas de inversión social.

En Catamayo (Loja) se firmó un convenio por 2 millones de dólares para iniciar la regeneración urbana en los sectores Las Américas y La Merced, en la parroquia San José. La obra incluirá redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, áreas verdes con arborización y mejoras viales. Según el Gobierno, beneficiará a 35.240 habitantes y dinamizará la actividad comercial y turística.

En Quinindé (Esmeraldas) se colocó la primera piedra para la construcción de un sistema de agua potable con una inversión de 3 millones de dólares.

En Biblián (Cañar) se concretó un convenio interinstitucional de más de 2 millones de dólares para ejecutar un plan de alcantarillado en la parroquia Turupamba, que aspira a favorecer a más de 1.100 personas de nueve comunidades mediante un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales que reduzca la contaminación en quebradas y ríos.

Con estos proyectos, Petroecuador suma más de 32,6 millones de dólares en obras sociales en Sucumbíos, Orellana, Loja, Cañar, El Oro, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. EFE

