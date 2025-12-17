Ecuador invierte más de 3,3 millones dólares en recuperación de infraestructura cultural

3 minutos

Quito, 17 dic (EFE).- Ecuador invirtió más de 3,3 millones de dólares en el marco del Plan de Recuperación de Infraestructura Cultural, orientado a la renovación, modernización y fortalecimiento de museos, bibliotecas, archivos, centros culturales y reservas patrimoniales a escala nacional.

Así lo informó este miércoles el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura al anotar que, como parte de esta estrategia, el Estado entregó un terreno de 13.004,65 metros cuadrados para la construcción del nuevo edificio del Museo Nacional, que contará con condiciones técnicas especializadas para el resguardo de la Colección Nacional.

Actualmente, se encuentra abierta la convocatoria dirigida a arquitectos nacionales e internacionales, con equipos interdisciplinarios, para participar en la primera etapa del concurso del anteproyecto arquitectónico, señaló.

El Plan contempla trabajos de mantenimiento, rehabilitación y adecuación en diversas instituciones culturales del país, entre ellas el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), el Museo de Manta y el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo.

Además, el Museo de Riobamba, el Museo de la Memoria, los museos de Bahía de Caráquez y Loja, así como el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

De igual forma, se ejecutaron trabajos de manutención y repotenciación en el Teatro Centro Cívico y en las sedes de las Orquestas Sinfónicas de las ciudades de Guayaquil y Loja.

Gestión de colecciones

En paralelo, el Ministerio desarrolla el Sistema de Gestión de Colecciones, una herramienta que permite organizar y centralizar la información histórica, técnica y administrativa de la Colección Nacional.

El Plan se complementa con la cooperación internacional establecida con el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM). Esta alianza ha permitido impulsar procesos de capacitación especializada, como el I Taller Internacional Re-ORG, dirigido a responsables de reservas museísticas a nivel nacional.

Además, el Ministerio impulsa el proyecto Ludobibliotecas, enmarcado en la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro (2024-2030).

A la fecha, se han inaugurado 13 ludobibliotecas que transforman espacios públicos en entornos lúdicos de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

Esta iniciativa se desarrolla en alianza con la organización Unidos por la Educación y cuenta con el apoyo del sector privado mediante incentivos tributarios, con una visión de expansión a las 24 provincias del país. EFE

sm/gad