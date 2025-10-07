Ecuador jugará amistosos contra Corea del Norte y Camerún antes del Mundial de Marruecos

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- La selección juvenil de Ecuador jugará amistosos contra Corea del Norte y Camerún los días 11 y 13 de octubre, previo al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, anunció este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

«Ecuador enfrentará a Corea del Norte el sábado 11 de octubre en Casablanca, Marruecos, y dos días después lo hará frente a Camerún» en la misma localidad, donde se concentrará desde este martes el equipo sudamericano.

El objetivo del entrenador del equipo juvenil ecuatoriano, Víctor Idrobo, es precisamente «enfrentar a rivales de gran jerarquía» previo al debut de la selección contra Estados Unidos.

Tras la campaña desplegada el año pasado en su primera participación en un Mundial de la categoría Sub-17, en República Dominicana, donde el equipo avanzó hasta cuartos de final, el sueño ecuatoriano es llegar hasta la final de 2025.

Ecuador viajó este martes a Casablanca, tras entrenarse en la Casa de la Selección, en Quito.

La Tri femenina arrancará la disputa del Mundial de Marruecos en el Grupo C contra Estados Unidos, Noruega y China, desde el próximo 17 de octubre. EFE

