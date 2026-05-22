Ecuador lanza moneda conmemorativa por quinta participación de la selección en un Mundial

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Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) y el Banco Central del Ecuador (BCE) presentaron este viernes en Quito la moneda ‘Copa Mundial FIFA 2026 – V Participación de Ecuador’, una edición especial que celebra la clasificación de la selección de fútbol a su quinto Mundial.

La emisión de esta pieza de colección forma parte de un programa de monedas conmemorativas que mantiene el BCE desde la segunda cita mundialista en la que participó Ecuador: Alemania 2006.

Con ellas, se busca fortalecer la promoción del patrimonio numismático ecuatoriano y proyectar al país en escenarios culturales y deportivos de alcance global, detallaron las instituciones en un comunicado.

«Queremos que esta moneda llegue a las manos de ciudadanos, coleccionistas, jóvenes y familias como un recordatorio permanente de que los sueños sí pueden convertirse en realidad. Y que el verdadero triunfo no es llegar, sino llegar en equipo», destacó el presidente de la JPRFM, Gustavo Camacho.

Solo 1.000 unidades aprobadas por la FIFA estarán disponibles en Ecuador y quienes quieran adquirir esta moneda podrán hacerlo mediante un registro a través de la página del Banco Central de Ecuador.

El diseño incorpora elementos emblemáticos del país. En el reverso destacan el volcán Cotopaxi y el cóndor andino, acompañados por los colores de la bandera ecuatoriana y referencias visuales al Mundial, que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En el anverso se observa el escudo de Ecuador junto a la silueta de un balón de fútbol y el valor facial de la moneda, que es de un sucre.

Su tamaño es de 33 milímetros y pesa 13,5 gramos, y fue elaborada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

Esta es la cuarta moneda conmemorativa emitida por el BCE en el marco de una Copa Mundial de Fútbol. Anteriormente se realizaron emisiones especiales por Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022. EFE

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