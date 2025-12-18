Ecuador lanza registro nacional para transparentar información sobre cambio climático

Guayaquil (Ecuador), 17 dic (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador presentó este miércoles el Registro Nacional de Cambio Climático, una plataforma para la recopilación, gestión y acceso a información climática, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y el seguimiento de las acciones emprendidas para enfrentar esta crisis.

El registro está conformado por dos módulos principales: el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) y el Repositorio de Información de Cambio Climático.

El primero es una herramienta informática que permite medir, monitorear, reportar y verificar el impacto de las acciones implementadas en los ámbitos de mitigación, adaptación y pérdidas y daños.

Asimismo, permite registrar el apoyo recibido y requerido para la implementación de estas acciones, y evaluar su contribución al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático, según se detalla en la página oficial.

El proceso de medición consiste en la recolección sistemática de datos para generar información sobre variables climáticas relevantes, como medidas de adaptación implementadas, estudios de riesgo climático, emisiones de gases de efecto invernadero por sector y flujos financieros asociados a acciones climáticas.

El de reporte corresponde a la presentación de los resultados obtenidos en cumplimiento con los compromisos asumidos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el de verificación está enfocado en la revisión de la información mediante mecanismos de control nacionales o evaluaciones técnicas internacionales.

El repositorio, por su parte, tiene como finalidad almacenar, organizar y facilitar el acceso a la información climática generada por actores nacionales e internacionales. Contiene informes y estudios científicos que muestran los impactos del cambio climático en Ecuador y los diferentes esfuerzos para enfrentarlos.

Con este registro, el Gobierno busca tener insumos para la construcción de políticas para la mitigación del cambio climático y que también se puedan establecer objetivos climáticos más ambiciosos. EFE

