Ecuador lidera la ruta hacia las energías limpias desde Madrid hasta Galápagos 2026

Quito, 10 dic (EFE).- Ecuador lidera el Congreso Internacional ENERGreen Talks-EU 2025, una plataforma estratégica que posiciona a América Latina como epicentro de la innovación energética global, cita que termina este viernes en Madrid, y cuya edición en 2026 se desarrollará en Galápagos, con el país andino como protagonista de esta ruta hacia un futuro más sostenible.

El encuentro en Madrid, comenzó este miércoles con la presencia de líderes empresariales, autoridades gubernamentales, inversionistas y referentes del sector energético, indicaron los organizadores.

Apuntaron que ENERGreen Talks se consolida como la principal vitrina de diálogo, inversión y cooperación en energías limpias para la región y es organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador (CAMESPA), con el respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Gobierno de España, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Además, por ICEX España Exportación e Inversiones y el apoyo de la Embajada del Ecuador en España, Pro Ecuador, y aliados estratégicos como Péndulo Estratégico e Influencia Hispana.

En la cita abordarán temas como capital sostenible y financiamiento multilateral; estructuración de proyectos de infraestructura energética en Latinoamérica; transición energética y energías renovables en América Latina; innovación, digitalización y sostenibilidad.

Además, seguridad jurídica para la inversión extranjera; buenas prácticas en salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial.

El evento incluirá visitas institucionales a Invest Madrid y la Embajada de España en Ecuador, así como espacios de redes de contactos (networking) con tomadores de decisión, foros técnicos y sesiones de alto nivel con representantes de Gobiernos, empresas y academia.

Como cierre de la edición europea, se anunciará oficialmente la próxima sede: Galápagos 2026, un hito que reafirma el compromiso de Ecuador con la sostenibilidad, la innovación y la cooperación internacional, apuntaron los organizadores.

Este encuentro -indicaron- será un homenaje a quienes han impulsado esta ruta energética, y un espacio de convergencia entre tecnología, inversión, academia y filantropía.

El archipiélago de Galápagos se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Unesco como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

