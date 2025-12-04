Ecuador logra en la CITE la protección máxima para las iguanas de Galápagos

Quito, 4 dic (EFE).- Ecuador logró la protección máxima para las iguanas de Galápagos con la aprobación de propuestas durante el Comité I de la vigésima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención CITES, informó este jueves el Ministerio de Ambiente y Energía.

Según el ministerio, Ecuador obtuvo la aprobación por consenso de las propuestas orientadas a fortalecer la protección de las iguanas marinas y terrestres del archipiélago.

«Con este logro se garantiza el nivel más alto de protección internacional y restringe de forma estricta su comercio, mejora los controles sobre posibles movimientos transfronterizos y frena las amenazas como el tráfico ilegal», apuntó la cartera en un comunicado.

Una de las propuestas solicitaba incluir en el Apéndice I a la iguana marina Amblyrhynchus cristatus, junto con sus once agrupaciones poblacionales divergentes, consideradas unidades independientes para la gestión de su conservación.

La otra propuesta planteaba la misma transferencia para las iguanas terrestres del género Conolophus, que comprende tres especies: Conolophus marthae, Conolophus pallidus y Conolophus subcristatus.

Las iguanas marinas y terrestres de Galápagos se encuentran en diversas categorías de amenaza según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), listadas en el Apéndice II de CITES desde 1975.

En el caso de la iguana marina, explicó, cada subespecie es tratada como una unidad de manejo independiente debido a sus diferencias genéticas, ecológicas y geográficas.

Recordó que CITES es un tratado internacional que protege a las especies silvestres regulando su comercio internacional.

El ministerio señaló que el Apéndice I es el nivel más alto de protección: incluye especies en peligro de extinción, por lo que su comercio internacional con fines comerciales está prohibido y solo se permite en situaciones excepcionales, con permisos muy estrictos, vinculados únicamente a la conservación de las especies.

Desde 1959, con la creación del Parque Nacional Galápagos, la caza y captura de iguanas marinas y terrestres está totalmente prohibida, conforme al Decreto Ley de Emergencia.

No obstante, durante el Comité Permanente 74 de CITES (2022) se reportaron casos de tráfico ilegal internacional, lo que intensificó el llamamiento global a reforzar su protección.

Aunque se han registrado exportaciones e importaciones de animales vivos bajo la categoría de «criados en cautiverio», Ecuador no ha emitido ningún permiso comercial de exportación desde 1975.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador y desde 1978 está declarado por la Unesco como patrimonio natural de la humanidad. EFE

