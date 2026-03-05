Ecuador mantiene al alza su inflación interanual y alcanza el 2,56 % en febrero

Quito, 5 mar (EFE).- La inflación interanual de Ecuador en febrero se situó en el 2,56 %, 2,31 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2025, cuando fue del 0,25 %, y 0,12 puntos por encima de la registrada en enero de este año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicados este jueves.

La inflación mensual alcanzó el 0,21 %, ligeramente mayor a la del mismo mes en 2025, que se situó en 0,09 %, e inferior a la de enero de este año, que fue de 0,37 %.

La evaluación de la inflación mensual de los meses de febrero de los últimos diez años presenta al mencionado mes de 2026 con el segundo porcentaje más alto, tan solo superado por el año 2023, que se situó en 0,23 %.

Lo que más influyó en la inflación mensual en febrero de 2026 fue el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,21 %) y la salud (0,02 %).

En Ecuador, la medición de la inflación por parte del INEC se realiza en referencia a 359 productos en nueve ciudades del país, entre las que se encuentran la capital Quito junto a Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En febrero, el costo de la canasta familiar básica (CFB) se ubicó en 824,17 dólares, 2,37 más que en enero, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar promedio fue de 899,73 dólares lo cual representa el 109,17 % del costo de la CFB. EFE

