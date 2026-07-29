Ecuador marcó un récord de 305 homicidios de menores en el primer semestre de 2026

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Guayaquil (Ecuador), 29 jul (EFE).- Ecuador cerró el primer semestre del 2026 con 305 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, de acuerdo a los últimos datos difundidos por el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud del país andino.

El observatorio explica que pese a que entre enero y junio hubo una disminución del 11 % en homicidios de toda la población respecto del mismo periodo del 2025, que terminó como el año más violento de la historia, la realidad no fue igual para los menores de edad.

En este primer semestre hubo cuatro asesinatos más que los 301 que se registraron en los mismos meses de 2025; 107 más que los 198 que hubo en 2024 y 153 más que los 152 de 2023, el segundo año más violento de la historia del país hasta el momento, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior citadas por el Observatorio.

«Desde 2023, la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes en el país son los homicidios intencionales. Esto significa que la niñez y adolescencia ya pasó de ser víctima indirecta a ser un objetivo directo de los grupos de delincuencia organizada», explicó a EFE Francisco Cevallos, investigador del observatorio que analizó las estadísticas publicadas por el mencionado Ministerio.

Cevallos aseguró que la vinculación de menores con los grupos criminales «es una tendencia creciente cada vez más visible en la región, no solo en el país» y que el aumento del reclutamiento por parte de estas bandas «demuestra que este fenómeno ya no puede considerarse marginal».

El 93,1 % de los homicidios de menores registrados en el primer semestre se produjo en la costa del país, una zona con alto nivel de criminalidad y violencia, que es clave en la ruta que usan los grupos narcotraficantes que buscan sacar la droga desde los puertos hacia Europa y Norteamérica.

El especialista también destacó que el crecimiento de estos crímenes ha llegado de la mano con el mayor uso de armas de fuego para cometerlos, pues el 93,1 % de los homicidios de adolescentes de 12 a 17 años registrados de enero a junio, se perpetraron con estas armas.

«Mientras en 2014 los homicidios por arma de fuego en menores de edad constituía el 39 % de los casos, en 2025 el 90,9 % de los homicidios de niños, niñas y adolescentes fueron causados por arma de fuego. Hay un crecimiento del 1.556 %», añadió.

Para Cevallos estas cifras muestran que en Ecuador no solo hay una crisis de seguridad, que el Gobierno ha intentado hacer frente con sucesivos estados de excepción y militarización de zonas priorizadas, sino también una «crisis de protección multidimensional, en la cual los niños, niñas y adolescentes tienen que ser una prioridad en la atención».

Por esta razón, afirmó, las políticas y acciones de seguridad deben complementarse con una agenda social. «Solo una acción articulada, sistemática, complementaria del Estado, con el Gobierno nacional, locales, medios de comunicación, academia, sector privado, familias, comunidades, podrá combatir el fenómeno de vinculación de menores de edad a los grupos de delincuencia organizada», concluyó. EFE

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