Ecuador militariza una localidad fronteriza con Perú bajo dominio del narco

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Ecuador militarizó el jueves una localidad portuaria considerada centro de envío de droga y de operaciones de mafias que extorsionan a pescadores en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles es parte de la política de mano dura contra el crimen que implementa el gobierno del presidente Daniel Noboa, la cual es criticada por organismos de derechos humanos por denuncias de abusos por parte de los agentes.

En helicópteros y lanchas, unos 1.000 militares y 300 policías fueron distribuidos en Puerto Bolívar (suroeste) en medio de un toque de queda nocturno que rige en nueve provincias, incluida El Oro.

Unas «1.600 casas van a ser allanadas en el transcurso de los siguientes tres días», dijo Loffredo en un video compartido por la cartera de Defensa.

Agregó que «el objetivo de esta operación es controlar totalmente el territorio» y «recuperar Puerto Bolívar», un poblado donde opera una terminal portuaria del mismo nombre.

Puerto Bolívar es centro de disputa entre grupos criminales dedicados al envío de droga hacia Norteamérica y Europa. En esta convulsa zona se han reportado cuerpos decapitados, ataques armados y explosiones.

«Aquí tenemos personas que están tratando de controlar el puerto para el envío de droga. Tenemos embarcaciones que salen también a extorsionar pescadores. Aquí hay una economía ilegal bien compleja», explicó Loffredo.

A pesar de los frecuentes estados de excepción y toques de queda, la violencia en Ecuador no cesa. El país registró el año pasado el récord de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.

Por Ecuador, estratégicamente posicionado en el Pacífico oriental, circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.

pld/sp/cjc