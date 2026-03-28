Ecuador niega el ingreso a colombiano que tenía prohibido salir de su país por homicidio

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Guayaquil (Ecuador), 27 mar (EFE).- Agentes migratorios de Ecuador negaron el ingreso por vía terrestre a un ciudadano colombiano que tenía prohibido salir de su país por un caso de homicidio agravado, informó este viernes el Ministerio del Interior.

El hombre, identificado como Norbey T.C., pretendía ingresar a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador y el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países desde diciembre pasado.

Sin embargo, «presentó inconsistencias durante la entrevista migratoria», señaló el ministerio.

«Luego de la verificación de antecedentes y el cruce de información interinstitucional, se determinó que el ciudadano registra un impedimento de salida de Colombia por el delito de homicidio agravado, emitido por una autoridad judicial de Cali», añadió la cartera de Estado, por lo que fue entregado a las autoridades colombianas.

El paso vehicular por esa frontera estuvo bloqueado por 19 días hasta este viernes, por una protesta realizada por comerciantes y transportistas de la zona debido a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países.

Todo inició en enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos y cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de tres a treinta dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

Ecuador también vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado, lo que ha derivado en deportaciones, expulsiones e impedimentos de ingreso al país de extranjeros bajo el argumento de que supuestamente representan un peligro para la seguridad nacional. EFE

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