Ecuador niega la entrada a un ciudadano español tras detectar antecedentes penales

Quito, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Ecuador impidió el ingreso al país, a través del aeropuerto de Guayaquil, a un ciudadano español que no pudo justificar su condición migratoria y cuya revisión reveló antecedentes penales por hurto y amenazas.

Así lo confirmó este miércoles el Ministerio del Interior en su cuenta de X, donde también detalló que, durante el control, el pasajero mostró un comportamiento disruptivo y poco colaborador.

Esta actitud levantó las sospechas del personal de migraciones sobre el propósito real de su viaje y la veracidad de la información entregada. En coordinación con la policía española, se pudo confirmar que el ciudadano contaba con antecedentes penales por hurto y amenazas.

El Ministerio calificó la actuación del personal de migraciones como «oportuna» para «proteger el orden interno y seguridad ciudadana».

El presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» en 2024 con la intención de paliar la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa actualmente Ecuador.

De esta forma, pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales. EFE

