Ecuador oficializa la eliminación de aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia este mismo lunes, 1 de junio. EFE

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