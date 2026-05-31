Ecuador oficializa la eliminación de aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como anunció el viernes el presidente del país, Daniel Noboa, lo que él atribuyó a un acuerdo con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, pero que Bogotá dijo que respondía al cumplimiento de órdenes dadas por la Comunidad Andina (CAN).

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia desde este lunes 1 de junio. EFE

cbs/cpy