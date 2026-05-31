Ecuador oficializa la eliminación de aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como anunció el viernes el presidente del país, Daniel Noboa, lo que él atribuyó a un acuerdo con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, pero que Bogotá dijo que respondía al cumplimiento de órdenes dadas por la Comunidad Andina (CAN).

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia desde este lunes 1 de junio.

La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una «tasa de seguridad» a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 %. EFE

cbs/cpy