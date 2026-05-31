Ecuador oficializa la eliminación de aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia este mismo lunes, 1 de junio.

La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una «tasa de seguridad» a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %.

Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 %.

De manera paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

Entonces la Comunidad Andina (CAN) dio a inicios de mayo diez días a Ecuador y a Colombia para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, Quito pidió la suspensión de los efectos de las resoluciones en las que se hacían esas solicitudes por considerar que adolecían «de vicios» y no estaban de acuerdo «con el contenido de las mismas».

Por esos mismos días, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de junio se reducirían los aranceles al 75 %, tras una conversación Noboa con la candidata presidencial colombiana de derecha Paloma Valencia.

Y este viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales que celebra Colombia este domingo, Noboa aseguró que había acordado con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella eliminar completamente los aranceles.

La Cancillería de Colombia calificó de «engañosa» esa declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN. EFE

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