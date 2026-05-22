Ecuador presenta dos recursos de reconsideración a la CAN por aranceles a Colombia

1 minuto

Quito, 22 may (EFE).- El Gobierno ecuatoriano presentó dos recursos de reconsideración contra las resoluciones de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que había dado un plazo de diez días hábiles a Ecuador y Colombia para retirar los aranceles entre ambos países en el marco de la guerra comercial que protagonizan desde febrero pasado, y que han llegado a ser hasta del 100 %.

Los recursos están relacionados con la habilitación del paso internacional de Rumichaca como punto de ingreso para los bienes de origen colombiano; y, la tasa por control aduanero, indicó la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, Ecuador pidió la suspensión de los efectos de dichas Resoluciones, por considerar que «adolecen de vicios y no están de acuerdo con el contenido de las mismas». EFE

sm/lss