Ecuador presenta dos recursos de reconsideración a la CAN por aranceles a Colombia

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Quito, 22 may (EFE).- El Gobierno ecuatoriano presentó dos recursos de reconsideración contra las resoluciones de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que había dado un plazo de diez días hábiles a Ecuador y Colombia para retirar los aranceles entre ambos países en el marco de la guerra comercial que protagonizan desde febrero pasado, y que han llegado a ser hasta del 100 %.

Los recursos están relacionados con la habilitación del paso internacional de Rumichaca como punto de ingreso para los bienes de origen colombiano; y, la tasa por control aduanero, indicó la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, Ecuador pidió la suspensión de los efectos de dichas Resoluciones, por considerar que «adolecen de vicios y no están de acuerdo con el contenido de las mismas».

La Secretaría General de la CAN deberá resolver los recursos dentro de los 30 días siguientes al recibo de los mismos, plazo que se podría extender hasta por 15 días adicionales, cuando la prórroga sea necesaria para resolver los asuntos planteados, agregó.

Por práctica normativa, las piezas procesales, como lo son los dos documentos presentados por Ecuador, quedan a conocimiento de las partes hasta la emisión de la revisión por la Secretaría General de la CAN.

El pasado 7 de mayo, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú emitió una serie de resoluciones para poner fin al conflicto comercial entre Quito y Bogotá, después de que los intentos de diálogo no prosperaran.

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar otras restricciones al comercio impuestas de manera mutua, entre ellas las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

Actualmente, Ecuador mantiene un arancel del 100 % a determinados productos colombianos, que se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio, mientras que Colombia elevó sus tasas para ciertos productos ecuatorianos a niveles entre el 35 % y el 75 %.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró abierto a eliminar los aranceles siempre y cuando también lo hiciese Ecuador, pero este viernes la ministra ecuatoriana de Gobierno, Nataly Morillo, recalcó que en el momento en que Petro «ponga de su parte para cuidar las fronteras, nos sentaremos a dialogar».

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, inició la guerra comercial para presionar a Petro, con el argumento de que su administración presuntamente no estaba haciendo lo suficiente para afrontar la inseguridad en la frontera. EFE

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