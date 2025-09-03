Ecuador presenta su Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático

2 minutos

Quito, 3 sep (EFE).- Ecuador presentó este miércoles su Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE) 2026-2035, un instrumento de política pública que fortalece la capacidad de la sociedad civil para adaptarse y responder a los impactos del cambio climático.

En la presentación junto a representantes de las Naciones Unidas, la ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, resaltó el desarrollo de esta iniciativa, fruto de un proceso que contó con la participación de más de 400 actores a nivel nacional, 62 % de los cuales fueron mujeres.

«La ENACE no es solo un documento, es una política climática de involucramiento que refleja la diversidad, la juventud y la capacidad de nuestro país para enfrentar los grandes desafíos del cambio climático. Hoy reafirmamos que la acción climática es también una causa social, educativa, cultural y humana», afirmó.

En la iniciativa también colaboraron más de 100 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes compartieron sus ideas, «reafirmando que el futuro climático solo puede construirse con la inclusión de las nuevas generaciones», subrayó el Ministerio.

Seis pilares

El Ministerio considera que al contar con el ENACE, Ecuador se posiciona como un referente regional, basado en seis pilares estratégicos: educación, formación, sensibilización, acceso a la información, participación pública y cooperación internacional.

Según la institución, hasta inicios de 2026 se elaborará de manera participativa, el Plan de Implementación de la ENACE, que se constituirá en la hoja de ruta operativa de esta estrategia.

El Ministerio resaltó el acompañamiento técnico en el proceso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y de la iniciativa la Alianza para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC Partnership).

El Ministerio recordó que dicho proceso se enmarca en los compromisos internacionales de Ecuador con los Acuerdos de París y Escazú sobre combate al cambio climático y desarrollo sostenible. EFE

