Ecuador presume que 2,2 toneladas de droga decomisadas eran de grupo disidente de las FARC

Quito, 7 ene (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este miércoles de que presume que las 2,2 toneladas de droga decomisadas en la provincia amazónica de Sucumbios, fronteriza con Colombia, pertenecían al Comando de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

El hallazgo se dio en medio de las operaciones preparadas hace varias semanas y que realizan las Fuerzas Armadas para fortalecer el control territorial en la frontera norte del país, lo que permitió a los soldados encontrar una embarcación, en cuyo interior hallaron 2.204 paquetes de droga.

Al ver a los militares, quienes estaban en la embarcación la orillaron y se adentraron a la selva, por lo que en el operativo no hubo detenidos, explicó el Ejército en una rueda de prensa.

«Inteligencia militar presume que esta droga era de los Comandos de la Frontera. Desde el Valle del Cauca, de Colombia, transportan hacia nuestro territorio para buscar salir por varias vías, sobre todo la fluvial, con destino a Brasil», dijo un militar en la rueda de prensa en Sucumbíos.

Con el rostro cubierto por temas de seguridad, el delegado del Ejército anotó que la droga decomisada está valorada en el mercado en 5,5 millones de dólares.

Los militares sacaron vía aérea la droga, cuyo tipo no se ha revelado, y aseveraron que no «existirá tregua» contra las mafias y la delincuencia organizada.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.

El Gobierno de Ecuador vincula al grupo Comandos de la Frontera a una emboscada ocurrida el año pasado en la Amazonía local, donde fueron asesinados once soldados que participaban en operaciones contra la minería ilegal. EFE

