Ecuador prevé atraer 360 millones de dólares en inversiones para tres campos petroleros

2 minutos

Quito, 19 nov (EFE).- El Gobierno ecuatoriano realizó este miércoles en Quito, capital del país, el lanzamiento oficial del proceso licitatorio denominado Ronda Intracampos III, que prevé atraer más de 360 millones de dólares en inversiones para el desarrollo de tres nuevos bloques petroleros ubicados en la Amazonía, informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Los bloques que conforman esta ronda, Lumbaqui, Tetete Sur y Pañayacu Norte, se encuentran en la provincia amazónica de Sucumbíos y se estima que podrían aportar hasta 12.000 barriles diarios a la producción nacional de crudo en fase de desarrollo.

Los campos están ubicados entre zonas actualmente en explotación y cuentan con infraestructura existente correspondiente al transporte de hidrocarburos como los oleoductos Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los dos más grandes del país.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que el proceso es clave para los planes que tiene el Gobierno de aumentar la producción y generar desarrollo local.

«Calculamos que esta ronda generará alrededor de 750 plazas de empleo, priorizando a las comunidades amazónicas. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor», afirmó Manzano.

Según datos oficiales, los bloques concentran los siguientes recursos estimados: Lumbaqui dispone de 164 millones de barriles y aportaría 8.500 barriles diarios; Tetete Sur, 13,68 millones de barriles y 1.500 barriles por día; y Pañayacu Norte, 36,26 millones de barriles con un aporte previsto de 2.200 barriles diarios.

El ministerio aseguró que los bloques fueron delimitados fuera de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que se «velará por el estricto cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas adjudicatarias». Se prevé que la firma de los contratos se realice en el segundo semestre de 2026. EFE

af/cbs/eav