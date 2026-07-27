Ecuador prevé comprar medicinas a India, Colombia, Argentina y Costa Rica

Compartir

2 minutos

Quito, 27 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que, además de mantener conversaciones con el Gobierno de la India, su administración dialoga con Colombia, Argentina y Costa Rica para la compra de medicamentos.

El pasado 24 de mayo, en el informe a la nación al cumplir el primer año de su reelección hasta 2029, Noboa anunció una próxima «gran compra de medicinas», para abastecer a los centros médicos dependientes del Estado, en medio de críticas ciudadanas por la escasez de insumos y medicamentos desde hace varios meses.

Este lunes, Noboa avanzó que con India están en el proceso de homologación con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

«Ya se estableció una hoja de ruta con el Gobierno de la India. Vamos a tener compras de medicinas del Gobierno de la India, y también cada una de estas medicinas va a tener la certificación de FDA», dijo en referencia a la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de la regulación y supervisión de la seguridad de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos biológicos.

Asimismo, informó de que trabajan sobre otro grupo de medicinas «que tendrían certificaciones europeas y convalidar las certificaciones europeas con el Ecuador».

«Ese mismo esquema que estamos trabajando con la India, lo vamos a hacer también con otros países: ya tenemos conversaciones con Colombia, y tenemos conversaciones con Argentina, así como con Costa Rica», aseguró en una entrevista con radio Sucre.

El gobernante consideró que los mencionados son «tres países que tienen una industria farmacéutica bastante avanzada» y aseguró que con el nuevo mecanismo, los importadores de medicinas que supuestamente querían «cobrar unos precios de locos, ahora ya no tendrán el control, sino que serán estas conversaciones de Gobierno a Gobierno». EFE

sm/eav