Ecuador propone a Colombia reunirse la próxima semana para tratar guerra comercial

3 minutos

Quito, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador le propuso al de Colombia reunirse la próxima semana para tratar la inusitada guerra comercial que inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para reclamar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, un mayor compromiso contra el narcotráfico en la frontera entre ambos países.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró este viernes que el Gobierno ecuatoriano recibió una propuesta inicial de Colombia para reunirse este domingo 25 de enero, pero señaló que se les ha ofrecido otras fechas alternativas durante la próxima semana.

Esta semana Noboa sorprendió al anunciar un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, lo que fue respondido con una medida idéntica por parte de Colombia a una veintena de productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, clave para mitigar sus recientes crisis energéticas, a lo que Quito agregó un arancel también del 30 % al transporte que hace de petróleo colombiano.

«Hay una solicitud de cita el día domingo 25 (de febrero), pero ese día Ecuador está recibiendo en los salones de Cancillería una misión de seguridad de un país cooperante. Son agendas ya establecidas, pero Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana», indicó Sommerfeld en declaraciones en Parlamento Europeo, donde acompaña a Noboa en una visita oficial.

La canciller ecuatoriana sostuvo que «el diálogo siempre es parte importante de los procesos a nivel internacional, y en el caso de Colombia ha habido un vasto diálogo en materia de seguridad, sobre todo en la protección de fronteras, entendiendo que Ecuador no es un país productor de toda la droga que transita» por el territorio ecuatoriano.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave para el tráfico mundial de la cocaína producida mayormente en Colombia, al aprovechar las organizaciones criminales su economía dolarizada y las facilidades para sacar la droga en lanchas desde sus costas hacia Norteamérica o escondida en contenedores de mercancías a través de los puertos hacia Europa.

«Por la frontera norte (con Colombia) es por donde permea toda la producción de este estupefaciente (cocaína) a Ecuador», precisó Sommerfeld.

Añadió que «a través de varias conversaciones que se han mantenido a todo nivel, incluso presidencial, se ha solicitado (a Colombia) mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera con Ecuador para disminuir la cantidad de estos productos que pasan de forma ilícita a nuestro país y crean tanta violencia».

La ministra incidió en que «varias veces se ha solicitado esto, y lo que Ecuador ha hecho es poner una tasa de seguridad a los productos para cubrir estos costos que a día de hoy no es compartido».

Además, que «el costo se deja mayormente (en manos) de Ecuador, y hablamos no solo del gasto en seguridad, sino de la vida de los ecuatorianos».

En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de Fedexpor. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones. EFE

fgg/jrh