Ecuador protagonizará el apartado cinematográfico del festival La Mar de Músicas (España)

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Cartagena (España), 23 jun (EFE).- El festival La Mar de Músicas de Cartagena (Murcia, sureste de España) proyectará ocho películas ecuatorianas dentro de su sección La Mar de Cine, según anunciaron este martes sus organizadores.

Las proyecciones, que tendrán lugar la semana previa a la programación musical, comenzarán el 8 de julio con ‘Ratas, ratones, rateros’, dirigida por Sebastián Cordero y nominada a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana en los premios Goya en 2001.

El día 9 se podrá ver ‘Feriado’, de Diego Araujo, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2014, donde participó dentro de la sección dedicada a realizadores jóvenes.

El 10 de julio se proyectará la multipremiada ‘Chuzalongo’, dirigida por Diego Ortuño, que fue la candidata de Ecuador para competir en los últimos Premios Óscar, y el día 11 será el turno de ‘Los Wánabis’, de Santiago Paladines, primera película ecuatoriana en ser nominada a los Premios Platino del Cine Iberoamericano en 2024, en concreto, como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

El 12 de julio la cinta elegida es ‘Hiedra’, de Ana Cristina Barragán, ganadora del Premio al Mejor Guión en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia, y Primera Mención de Honor en el Festival de Cine de San Sebastián en el apartado Horizontes Latinos.

La programación continúa el 13 de julio con ‘Los ahogados’, dirigida por Juan Sebastián Jácome, que ganó cuatro premios en la sección Primer Corte de Ventana Sur 2023, y el día 14 se podrá ver ‘Nosotros, mi papá y el perro’, una comedia de Pablo Arturo Suárez elegida Mejor Película en el International New York Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Palermo.

La Mar de Cine concluirá el 15 de julio con la proyección de ‘Viejos malditos’, ópera prima de Xavier Chávez, que fue la película ecuatoriana más taquillera de 2025, a pesar de que se estrenó en noviembre de ese año. EFE

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