Ecuador protesta a EE.UU. por intento de agente de inmigración de ingresar a su consulado

1 minuto

Quito, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador envió una nota diplomática de protesta al de Estados Unidos después de que, según denuncian las autoridades ecuatorianas, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tratara de ingresar sin permiso en las instalaciones del consulado ecuatoriano en Mineápolis.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 hora local y los funcionarios del consulado «impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular», según indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, «presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos». EFE

