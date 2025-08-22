Ecuador rechaza los «atentados terroristas» que dejaron al menos 18 muertos en Colombia

The Swiss voice in the world since 1935

Guayaquil (Ecuador), 22 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano rechazó los «atentados terroristas» registrados este jueves en la ciudad colombiana de Cali y en el departamento de Antioquia, que han dejado al menos 18 muertos y 71 heridos,.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señaló en un comunicado que rechazaba los ataques perpetrados en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali y la destrucción de un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia.

«El Ecuador extiende su solidaridad al pueblo y a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Colombia por este tipo de ataques violentos que atentan contra la seguridad ciudadana», reza el documento publicado en las cuentas oficiales de la Cancillería.

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron tras ser impactado el helicóptero en el que viajaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Horas después, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer esta explosión, que dejó seis personas fallecidas, mientras que otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas. EFE

