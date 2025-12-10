Ecuador recibirá a Australia en la altura de Quito por la primera ronda de los Qualifiers

Guayaquil (Ecuador), 10 dic (EFE).- El equipo de Copa Davis de Ecuador recibirá al de Australia el próximo 7 y 8 de febrero en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel de mar, por la primera ronda de los Qualifiers, confirmó este miércoles Patricio Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET).

«Nuevamente, la decisión de elegir a la capital ecuatoriana como el ‘fortín’ en Copa Davis partió del equipo ecuatoriano, tras el éxito y el apoyo del público quiteño que acompañó en septiembre pasado en el triunfo 3-2 ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo Mundial 1», añadió la Federación en un comunicado.

Esta ocasión será la segunda, y luego de 25 años, en la que Ecuador se enfrentará a Australia, «una de las mayores ganadoras de este trofeo», aseguró Galarza.

La primera ronda de los Qualifiers se realizará en el Quito Tenis y Golf Club, donde este miércoles se realizó una rueda de prensa en la que además de Galarza estuvo Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis.

«Ecuador, con el apoyo de todo el tenis ecuatoriano, luchará para estar en las finales de Copa Davis el 2026», añadió el presidente de la FET.

Los Qualifiers 2026 se jugarán en dos rondas. Las eliminatorias de primera ronda se disputarán los días 6 y 7 ó 7 y 8 de febrero de 2026; y, las de segunda ronda, los días 17 y 18 ó 19 y 20 de septiembre de 2026.

El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda, en septiembre, al ganador del enfrentamiento entre Noruega y Gran Bretaña.

Los vencedores de la segunda ronda accederán a las finales de Copa Davis 2026, que se disputará del 24 al 29 de noviembre en Italia. EFE

