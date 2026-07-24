Ecuador reconoce oficialmente corredor natural de 173.000 hectáreas en la Amazonía

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Quito, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el reconocimiento de manera oficial del Corredor de Conectividad Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno, un territorio de más de 173.000 hectáreas que conecta tres reservas naturales clave de la Amazonía ecuatoriana: el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Biológica Limoncocha y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

Este reconocimiento fue anunciado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador en un comunicado en el que señaló que se trata de «un paso histórico para la conservación de la Amazonía».

El corredor busca evitar que las áreas protegidas se conviertan en islas, integrando comunidades indígenas, actividades productivas sostenibles y paisajes naturales en un mismo modelo de conservación para garantizar la preservación de estos territorios, que albergan una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta.

En este espacio se registran 3.690 especies de flora y 3.997 de fauna, incluyendo especies amenazadas como el delfín rosado, el águila harpía, el jaguar y las tortugas charapas grandes, y también se encuentra en su interior los territorios de nacionalidades indígenas como los siekopai, los siona y comunidades del pueblo kichwa.

El corredor Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno se estructura sobre tres componentes: gobernanza, mediante la participación de comunidades indígenas y gobiernos locales; patrimonio natural, orientado a mantener la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad; y producción sostenible, que incorpora actividades agrícolas, ganaderas y forestales compatibles con la conservación.

La iniciativa de este corredor forma parte del proyecto ‘Corredores de conectividad amazónicos’, coejecutado por el Ministerio de Ambiente y Energía y la organización Conservación Internacional, con el apoyo de WWF Ecuador, en el marco del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, que lidera el Banco Mundial con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

«La conectividad es una condición indispensable para conservar la biodiversidad amazónica. Este corredor promueve la participación de los pueblos indígenas y contribuye a mantener hábitats esenciales para especies emblemáticas de la región», señaló Claude Gascon, director ejecutivo interino y presidente del GEF.

«El respaldo del GEF a esta iniciativa forma parte del esfuerzo por impulsar paisajes sostenibles que generen beneficios ambientales y sociales», enfatizó.

El reconocimiento del corredor fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), Conservación Internacional-Ecuador y Ecociencia–Kolibría, que desarrollaron el proceso técnico, el levantamiento de información y la consulta previa, libre e informada con las comunidades.

Para delinear las rutas de conectividad en el corredor se utilizó un enfoque basado en especies focales, seleccionando 31 especies clave con diferentes capacidades de dispersión.

El director de WWF en Ecuador, Tarsicio Granizo, enfatizó que el corredor Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno «conecta algunos de los ecosistemas más valiosos de la Amazonía y mantiene hábitats esenciales para especies paraguas como el jaguar».

«Proteger esta conectividad significa conservar mucho más que una especie: significa mantener la funcionalidad de los bosques, fortalecer la gobernanza territorial y trabajar junto a pueblos indígenas, comunidades y gobiernos locales para asegurar un futuro sostenible para este paisaje», explicó Granizo. EFE

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