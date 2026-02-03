Ecuador recuerda la importancia de los DD.HH. de menores migrantes en reunión con EE.UU.

Quito, 3 feb (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este martes con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, en un encuentro en el que la canciller subrayó la importancia de que los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, en particular los de los niños, sean plenamente respetados.

Según confirmó la Cancillería en un comunicado, el fin del encuentro entre ambas administraciones fue «consolidar la agenda común enfocada en los temas interrelacionados de seguridad, migración y comercio».

La reunión tuvo lugar al margen de la reunión ministerial sobre minerales críticos en Washington, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El encuentro se produjo en un contexto marcado por recientes operativos migratorios en EE.UU., después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera hace dos semanas al ciudadano ecuatoriano Adrián Conejo y a su hijo Liam, de 5 años, durante una redada contra la migración irregular en Mineápolis.

La Cancillería explicó que los representantes de ambos países coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, al tratarse de una prioridad compartida que exige una coordinación constante entre las instituciones.

Por su parte, Sommerfeld subrayó el valor de la iniciativa Millennium Challenge Corporation (MCC), un programa de cooperación no reembolsable de Estados Unidos, estimado en unos 400 millones de dólares, orientado a impulsar proyectos de desarrollo para mejorar la infraestructura y la competitividad del país.

Asimismo, durante el encuentro se planteó la conveniencia de avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral que facilite el incremento de las exportaciones ecuatorianas y fomente la llegada de inversión extranjera directa, además de respaldar iniciativas vinculadas a los minerales críticos como vía para fortalecer la integración económica, el empleo y la estabilidad. EFE

