Ecuador recupera a más de 7.400 animales silvestres en lo que va de 2025

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 24 oct (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó este viernes que en lo que va de 2025 se han recuperado más de 7.400 animales de vida silvestre en todo el país mediante operativos desarrollados en coordinación con instituciones nacionales e internacionales.

La recuperación se ha realizado por medio del Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre, que entre enero y septiembre registró 331 procedimientos a nivel nacional, que permitieron el rescate de 373 individuos de 115 especies diferentes, siendo la boa imperator, más conocida como la ‘Matacaballos de la costa’, la que más se contabilizó.

La mayoría de estas operaciones (94) se realizaron en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Además de estos rescates, que son ejecutados por la autoridad ambiental o las fuerzas de seguridad tras alertas ciudadanas, también se realizaron otros 69 operativos de retención, en los que se encuentra a personas en tenencia, comercialización o movilización ilegal de animales silvestres, vivos o muertos, sin los permisos ambientales correspondientes.

En esos procedimientos se retuvieron a 7.029 individuos de 59 especies, entre los que se destacan los caballitos de mar (Hippocampus ingens), con 6.317 individuos.

En este caso fue la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, en la que se registró el mayor número de procesos de retención, con 24, según informó el ministerio en un comunicado.

Las personas a las que se les encuentra estos especímenes o los comercializan de manera ilegal pueden afrontar una pena de cárcel de uno a tres años, según determina el código penal ecuatoriano.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que la protección de la vida silvestre «es una prioridad nacional» y destacó que estas cifras son el reflejo del compromiso que tiene el Gobierno por «preservar su patrimonio natural y erradicar el tráfico o la tenencia ilegal».

Los animales rescatados y retenidos van a centros de rescate de fauna silvestre, precisó la cartera de Estado.

Estas operaciones se han realizado con el apoyo de unidades especializadas de protección del medio ambiente e inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como con la ayuda de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Ecuador (WCS, por su sigla en inglés) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). EFE

cbs/jrh