Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos a partir del 1 de junio

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Quito, 4 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, según detalló la Presidencia en un comunicado, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 % impuesta por el presidente Daniel Noboa al considerar que su homólogo en Colombia no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, responde a la «apertura» del Gobierno de Ecuador de «avanzar en mecanismos de cooperación bilateral».

Las tensiones entre Bogotá y Quito se han intensificado en los últimos meses tras cruces de acusaciones entre Petro y Noboa sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros. EFE

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