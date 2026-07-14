Ecuador registró en junio una inflación interanual del 1,65 %, superior a la de mayo

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Quito, 14 jul (EFE).- La inflación interanual de Ecuador en junio se situó en el 1,65 %, lo que representa un incremento respecto al mismo mes del año pasado, cuando fue de 1,48 %, de acuerdo con las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que anotó que el porcentaje interanual de mayo último fue de 0,92 %.

La inflación mensual de junio fue de 0,79 %, mayor que la de -0,62 % registrada en mayo y también que el 0,06 % de junio de 2025.

Entre las divisiones de consumo que más incidieron en el aumento mensual de precios al consumidor destacan alojamiento, agua, electricidad, gas y otros (0,36 %), así como el transporte (0,28 %) y la recreación y la cultura (0,06 %).

Además, el costo de canasta familiar básica (CFB) se ubicó en 824,85 dólares, por encima de los 821,47 dólares que se registró el mes anterior. El ingreso familiar mensual de un hogar promedio 899,73 dólares.

En Ecuador, la medición de la inflación por parte del INEC se realiza en referencia a 359 productos en nueve ciudades del país, entre las que se encuentran la capital, Quito, junto a Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas. EFE

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