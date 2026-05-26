Ecuador registró un 17,62 % más en gasto turístico en último feriado frente a 2025

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Guayaquil (Ecuador), 26 may (EFE).- El feriado de tres días por el 24 de mayo, en el que Ecuador conmemora la Batalla del Pichincha, que marcó el rumbo definitivo hacia la independencia, registró un gasto turístico de 44,85 millones de dólares, un 17,62 % más que lo que hubo en la misma fecha de 2025, informó este martes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El gasto de 2025 correspondiente a ese feriado fue de 38,13 millones de dólares, de acuerdo a los datos de la misma cartera de Estado.

El promedio diario de gasto por viaje también mostró un comportamiento positivo, pasando de unos 58,2 dólares en 2025 a 66,7 dólares en 2026, «reflejando un mayor nivel de consumo durante el feriado y una mayor dinamización de las actividades vinculadas al turismo interno», señaló el Gobierno.

Las provincias con mayores crecimientos en gasto turístico fueron las amazónicas Sucumbíos (+110,7 %) y Morona Santiago (+73,3 %); la andina Tungurahua (+68,9 %), la tropical Los Ríos (+57,1 %) y las andinas Cotopaxi (+55,0 %), Cañar (+50 %) y Chimborazo (+48,9 %).

Por su parte, la ocupación hotelera nacional alcanzó el 37,40 %, lo que representa un incremento de 3,30 puntos porcentuales frente al mismo feriado de 2025, cuando se ubicó en 34,10 %.

Entre las provincias con mayor ocupación hotelera destacaron la andina Azuay, con 61,37 %; la insular de Galápagos, con 60,83 %; la amazónica Morona Santiago, con 51,54 %; la andina Tungurahua, con 51,51 %; y la costera Santa Elena, con 42,67 %.

Según el Ministerio, Tungurahua registró uno de los desempeños más destacados del país, al combinar altos niveles de ocupación hotelera con un crecimiento de 104,6 % en número de viajes y un incremento de 68,9 % en gasto turístico frente a 2025.

En cuanto a movilidad turística, se contabilizaron 672.730 viajes en todo el país, lo que representa un incremento de 2,71 % respecto al mismo feriado de 2025, siendo la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, el principal destino turístico durante este feriado, con más de 106.000 viajes, indicó. EFE

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